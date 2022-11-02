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Артамонов вышел из себя из-за головотяпства с информированием липчан об укрытиях

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Губернатор Игорь Артамонов вмешался в ситуацию информированием липчан об укрытиях, пишет Липецк-медиа.

Нелепый случай произошел в доме №15а на Астраханской улице. Там появилось объявление, где под фразой «Ваши укрытия находятся по адресу» зияет пустота.

Глава Липецкой области обвинил исполнителей в головотяпстве и пообещал привлечь соответствующие органы, если они не знают, где находятся ключи от подвала.

«Как можно было «взять под козырек» и налепить на подъезд листок без адреса? «Мне сказали, и я сделал?» «Я человек маленький – мне думать не положено?» Я сейчас веду речь об УК, которые объявления клеили», – возмутился Артамонов.

Он призвал быстро исправить все допущенные ошибки. Он призвал управлению контроля проехать по городу и выборочно проверить объявления.

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