Аркадий Фомин обозначил приоритеты в работе Рязанской областной Думы в весеннюю сессию

В среду, 26 января, в областной Думе прошло первое заседание весенней сессии. Председатель регионального парламента Аркадий Фомин обозначил основные приоритеты в работе депутатов.

— Нам предстоит рассмотреть ряд значимых законопроектов, направленных на развитие Рязанской области и повышение качества жизни людей. В самое ближайшее время мы обсудим вопрос о региональном материнском капитале. Губернатор Николай Любимов предложил продлить срок его предоставления и расширить сферу применения. Уверен, что депутатский корпус поддержит данную инициативу, — заявил председатель областной Думы.

Глава парламента напомнил, что в конце прошлого года Государственной Думой был принят закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Депутатам областного парламента необходимо внести соответствующие изменения в региональные нормативно-правовые акты, в первую очередь — в Устав Рязанской области. Также в планах — участие в работе над проектом федерального закона, определяющего новую модель организации и деятельности органов местного самоуправления. Аркадий Фомин уточнил, что она будет проводиться в тесном взаимодействии с Советом муниципальных образований и правительством Рязанской области.

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В ходе заседания председатель облдумы отметил необходимость усиления депутатского контроля за объектами, которые строятся и ремонтируются в рамках национальных проектов, муниципальных инициатив. Дополнительный фронт работ у парламентариев появится в связи со стартом пятилетней федеральной программы по капитальному ремонту школ. Около 20 образовательных учреждений Рязанской области планируется отремонтировать уже в 2022 году. Кроме того, на 100 миллионов рублей увеличено финансирование программы поддержки местных инициатив.

— Общая сумма в текущем году составила 277 млн. 450 тысяч рублей. Это значит, что жители региона получат еще больше возможностей для благоустройства общественных территорий и воплощения в жизнь своих идей. Нам необходимо обеспечить непрерывный депутатский контроль на всех этапах, — подчеркнул Аркадий Фомин.

В весеннюю сессию депутатам также предстоит работа над реализацией Послания Президента, с которым он обратится к Федеральному Собранию.