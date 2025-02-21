Арестович*: Россия и США договорились об уходе Зеленского в отставку со всей кодлой

Москва и Вашингтон договорились, что Владимир Зеленский уйдет в отставку добровольно, иначе «к нему применят другие средства», заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*, его слова привела «Страна.ua».

По его словам, это должно произойти после прекращения огня.

«Сейчас в США мягко объясняют, что лучшее, что можно сделать, это добровольно уйти в отставку со всей своей кодлой. Включая всех силовых министров, весь офис и так далее», — рассказал Арестович*.

После этого на Украине должны избрать новых премьер-министра и спикера Верховной Рады. У них будет примерно полгода на стабилизацию страны и подготовку к выборам президента.

«Послевоенная эпоха будет без Зеленского. Зеленский знает про этот сценарий. Именно поэтому он его бесит. Именно поэтому на него не согласен», — пояснил он. Реклама

Арестович* добавил, что, если Зеленский будет упираться, «разговор будет совсем другой».

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.