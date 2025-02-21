Арестович*: Россия и США договорились об уходе Зеленского в отставку со всей кодлой

Москва и Вашингтон договорились, что Владимир Зеленский уйдет в отставку добровольно, иначе «к нему применят другие средства», заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*, его слова привела «Страна.ua».
По его словам, это должно произойти после прекращения огня.
После этого на Украине должны избрать новых премьер-министра и спикера Верховной Рады. У них будет примерно полгода на стабилизацию страны и подготовку к выборам президента.
Арестович* добавил, что, если Зеленский будет упираться, «разговор будет совсем другой».
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.