Арестован президент Рязанского областного Фонда поддержки населения

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Советский районный суд Рязани избрал меру пресечения для президента Рязанского областного Фонда социальной поддержки населения Сергея Антонова, сообщила пресс-служба суда.

Антонов обвиняется по ч.8 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). О его задержании стало известно 17 мая.

По версии следствия, осенью 2019г. подозреваемый оказал влияние на членов Совета Фонда для покупки оборудования котельной санатория «Сосновый бор» за 22 миллиона 870 тысяч рублей. Директор фирмы, с которой заключили контракт, выплатил Антонову 3,4 миллиона рублей осенью 2020г.

Суд учёл тяжесть преступления, в котором обвиняют задержанного, возможный срок наказания – 12 лет, и удовлетворил ходатайство следствия, поместив Антонова под арест на 1 месяц 26 дней.