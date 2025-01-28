Апрельская погода сохранится до конца недели в Рязанской области

В Рязанской области до конца недели нас ожидают непрерывные плюсовые температуры.

Как сообщает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов, в Рязанской области ожидает 3 потока тепла. Первый продлится до среды, 29 января, и будет связан с атлантическим циклоном. Второй со среды до пятницы (29 — 31 января) будет обусловлен центральноазиатским антициклоном, который в этом сезоне должен приносить морозы, но эта зима ломает любые стереотипы, и он, наоборот, захватит теплый субтропический воздух из Ирана и Афганистана. Третий продлится с пятницы до субботы (31 января — 1 февраля) и будет вновь связан с очередным циклоном с Атлантики.

Самым мощным по прогнозам ученого будет второй, субтропический поток тепла, поэтому теплее всего погода будет в четверг. 30 января ожидается до +6°С в Рязани. При этом значимых осадков не ожидается, могут быть разрывы в облаках, переменная облачность.

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В среду, 29 января, при «переключении» с первого на второй потоки будет несколько холоднее: от +2°С до +4°С. В пятницу, 31 января, начнется похолодание, но оно будет постепенным на 0,5–1,0 °С за сутки. Циклон будет проходить медленно, и мы долго будем находиться в его теплом секторе, но начнутся осадки в виде дождя, а затем и мокрого снега, в целом незначительные.

«Наиболее холодным днем текущей недели, судя по имеющейся информации, будет воскресенье: в холодном секторе циклона под вечер температуры могут стать отрицательными, а на части территории Рязанской области после прохождения холодного атмосферного фронта может даже временно восстановиться снежный покров», — прогнозирует Сергей Тобратов.

На следующей неделе похолодание продолжится. По текущим прогнозным оценкам, температура может опуститься до -7°С и даже ниже, а снежный покров — пусть и маломощный — может накрыть большую часть региона.