АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело плановые пожарно-тактические учения на головной перекачивающей станции (ГПС) «Шилово-3» в Рязанской области.

В мероприятии принимали участие пожарно-спасательное подразделение по охране ГПС «Шилово-3», а также ремонтно-эксплуатационный персонал станции.

По замыслу учений в резервуаре вертикальном стальном с понтоном объемом 10 тыс. куб. м произошел «взрыв» с последующим условным отрывом шва, вытеканием керосина в каре емкости и воспламенением. Возникла угроза возгорания рядом стоящих резервуаров. Системы автоматической установки пожаротушения и водяного орошения ёмкости вышли из строя. Устройства водяного охлаждения соседних резервуаров были исправны и запустились в автоматическом режиме.

После получения первых сигналов персонал станции произвел необходимые технологические переключения. Оперативно на место прибыли члены добровольной пожарной дружины объекта. Совместно с персоналом нефтеперекачивающей станции были приняты меры по эвакуации людей, а также организована работа оперативного штаба.

Были реализованы мероприятия по локализации и ликвидации условного пожара, охлаждению «горящего» и соседних резервуаров. Проведена подача огнетушащих средств с использованием пожарных пеноподъемников.

В учении были задействованы 20 человек, использовалось 6 единиц пожарной техники.

По итогам персонал ГПС «Шилово-3» подтвердил готовность к выполнению практических действий по ликвидации нештатных ситуаций на объектах АО «Транснефть-Верхняя Волга». Все поставленные цели и задачи были достигнуты — условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.