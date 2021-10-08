Анжелика Варум рассказала, почему простила Агутину измену

Певица Анжелика Варум рассказала в интервью с Ириной Шихман на YouTube-канале «А поговорить?», почему она простила Леониду Агутину измену.
В 2011 году Агутина застали в отеле пьяным в объятиях незнакомой женщины, пока в соседнем номере находилась его супруга. Шихман спросила, как паре удалось сохранить любовь после такого предательства.
Также певица пояснила, что не представляла себе жизни без мужа.
По словам певицы, сейчас они с мужем живут душа в душу, хоть и в разных комнатах. Но это решение не связано с обидами — просто так паре удобнее сохранять личное пространство.