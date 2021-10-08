7.5 C
Рязань
Пятница, 8 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Анжелика Варум рассказала, почему простила Агутину измену

Александр Ильин
Анжелика Варум рассказала, почему простила Агутину измену
Фото: instagram.com/avarum

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Певица Анжелика Варум рассказала в интервью с Ириной Шихман на YouTube-канале «А поговорить?», почему она простила Леониду Агутину измену. 

В 2011 году Агутина застали в отеле пьяным в объятиях незнакомой женщины, пока в соседнем номере находилась его супруга. Шихман спросила, как паре удалось сохранить любовь после такого предательства. 

«Обижаться на цунами — нелепо. А ведь цунами уносит жизни, калечит. Можно понять и простить или не делать этого — ваш выбор», — сказала Варум.

Также певица пояснила, что не представляла себе жизни без мужа. 

«Ты осознаёшь эту дыру, которая возникает, когда ты представляешь, что этого человека нет в твоей жизни, ты понимаешь, что зависим», — отметила Варум.

По словам певицы, сейчас они с мужем живут душа в душу, хоть и в разных комнатах. Но это решение не связано с обидами — просто так паре удобнее сохранять личное пространство.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,704ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]