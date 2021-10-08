Анжелика Варум рассказала, почему простила Агутину измену

Певица Анжелика Варум рассказала в интервью с Ириной Шихман на YouTube-канале «А поговорить?», почему она простила Леониду Агутину измену.

В 2011 году Агутина застали в отеле пьяным в объятиях незнакомой женщины, пока в соседнем номере находилась его супруга. Шихман спросила, как паре удалось сохранить любовь после такого предательства.

«Обижаться на цунами — нелепо. А ведь цунами уносит жизни, калечит. Можно понять и простить или не делать этого — ваш выбор», — сказала Варум.

Также певица пояснила, что не представляла себе жизни без мужа.

«Ты осознаёшь эту дыру, которая возникает, когда ты представляешь, что этого человека нет в твоей жизни, ты понимаешь, что зависим», — отметила Варум.

По словам певицы, сейчас они с мужем живут душа в душу, хоть и в разных комнатах. Но это решение не связано с обидами — просто так паре удобнее сохранять личное пространство.