Анжелика Евдокимова просит администрацию Рязани демонтировать опасную горку

Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова попросила администрацию Рязани демонтировать опасную горку на Лыбедском бульваре. Об этом омбудсмен сообщила в социальной сети ВКонтакте.

Во время катания с горки перелом позвоночника получил 11-летний рязанец. Евдокимова призвала заменить конструкцию на безопасную.

Также она попросила родителей объяснить детям правила безопасного поведения и самим подавать им правильные примеры.