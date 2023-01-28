Суббота, 28 января, 2023
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Анжелика Евдокимова просит администрацию Рязани демонтировать опасную горку

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Фото: скриншот видео ГТРК «Ока»

Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова попросила администрацию Рязани демонтировать опасную горку на Лыбедском бульваре. Об этом омбудсмен сообщила в социальной сети ВКонтакте.

Во время катания с горки перелом позвоночника получил 11-летний рязанец. Евдокимова призвала заменить конструкцию на безопасную.

Также она попросила родителей объяснить детям правила безопасного поведения и самим подавать им правильные примеры.

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