Антон Горелкин: Рекомендательные алгоритмы многих интернет-сервисов не так просты, как хотят казаться

Рекомендательные алгоритмы многих сервисов не так просты, как хотят казаться. Там есть бэкдоры, инструменты влияния на выдачу и прочие сюрпризы, отметил в своём тг-канале зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его мнению, доказательством того служит история с ноутбуком Хантера Байдена. Так, ФБР официально подтвердило своё вмешательство в ситуацию. Агенты действительно заставили Facebook* пессимизировать в выдаче посты на тему скандала вокруг сына кандидата в президенты.

– Фактически, власти США признались, что выстроили систему, которая прямым образом влияет на работу рекомендательных алгоритмов соцсетей, – отмечает Горелкин. – У меня и раньше не было сомнений, что рекомендации Facebook* – это абсолютно управляемая система.

По мнению зампреда комитета Госудмы, управляемые рекомендательные алгоритмы могут присутствовать и в других интернет-сервисах. Так, например, на видеохостинге YouTube с февраля в лентах пользователей стал чаще появляться деструктивный контент. Система предлагает пользователям, в том числе и детям, фейки об СВО, изображения трупов и убийств, а также другие ролики с жестокими кадрами. В настоящий момент механизма регулирования рекомендаций в интернете на законодательном уровне нет, поэтому специалисты рекомендуют пользователям внимательнее подходить к просмотру того контента, который предлагает лента рекомендаций.

* Facebook принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ