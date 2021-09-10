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Пятница, 10 сентября, 2021
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Антикоронавирусные ограничения в Рязанской области продлили до 27 сентября

7info

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил ограничения, введённые в регионе из-за пандемии коронавируса. Текст распоряжения опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

До 27 сентября продлевается режим самоизоляции для неработающих пожилых людей. Работающим пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать самоизоляцию.

До этого же дня продлили особый режим работы заведений общепита. Напомним, кафе и рестораны с 01.00 до 06.00 могут работать только на вынос.

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