Антикоронавирусные ограничения в Рязанской области продлили до 27 сентября

Губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил ограничения, введённые в регионе из-за пандемии коронавируса. Текст распоряжения опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

До 27 сентября продлевается режим самоизоляции для неработающих пожилых людей. Работающим пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать самоизоляцию.

До этого же дня продлили особый режим работы заведений общепита. Напомним, кафе и рестораны с 01.00 до 06.00 могут работать только на вынос.