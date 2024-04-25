Антибиотики исключены из стандарта медпомощи при ОРВИ

Министерство здравоохранения России обновило стандарт медицинской помощи взрослым пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Главным изменением стало исключение антибиотиков из списка рекомендованных препаратов.

Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Диагностику и лечение ОРВИ теперь могут проводить не только терапевты, но и педиатры, инфекционисты и врачи общей практики.

В стандарт включена пульсоксиметрия — метод измерения содержания кислорода в крови.

Антибиотики не борются с вирусами, являющимися основной причиной ОРВИ. Бесконтрольное применение антибиотиков приводит к росту устойчивости бактерий к ним, что осложняет лечение других заболеваний.

При наличии осложнений ОРВИ врач может назначить противовирусные препараты. Для облегчения симптомов ОРВИ, таких как насморк, боль в горле и кашель, применяются жаропонижающие, обезболивающие и противовоспалительные средства.