Ансамбль «Русские узоры» Рязанского ДДТ взял Гран-при конкурса-фестиваля «Русская матрёшка»

С 27 по 29 марта 2023 года в городе Москва в концертном зале «Измайловский» проходил Пятый Российский конкурс-фестиваль народного творчества «Русская матрёшка». В конкурсе-фестивале принимали участие более 1200 участников из различных городов и регионов России.

Ансамбль народной песни «Русские узоры» Рязанского городского Дворца детского творчества представил на конкурсе-фестивале младшую и старшую группу ансамбля (6-8 лет и 13-15 лет). Обе группы показали яркое, качественное выступление и стали Лауреатами 1 степени. Коллективы были рекомендованы для участия в Гала-концерте Лауреатов конкурса.

По итогам конкурсных программ ансамбль «Русские узоры» стал обладателем Гран-при конкурса-фестиваля «Русская матрёшка» в номинации «Народный вокал, ансамбли» и получил призовой сертификат на участие в конкурсе искусства в октябре 2023 года в городе Сочи.