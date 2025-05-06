Ансамбль Рязанского ДДТ завоевал Гран-при конкурса детской казачьей песни в Москве

Образцовый ансамбль народной песни «Русские узоры» Рязанского городского Дворца детского творчества завоевал Гран-при конкурса детской казачьей песни. Об этом сообщает страница Дворца детского творчества Рязани ВКонтакте.

Гала-концерт Всероссийского конкурса детской казачьей песни, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в Москве 4 мая. В масштабном творческом состязании приняли участие рекордные 3600 юных исполнителей из всех регионов Российской Федерации

Образцовый ансамбль народной песни «Русские узоры» Рязанского городского Дворца детского творчества под руководством Вячеслава Владимировича и Надежды Александровны Кузнецовых блестяще представил наш регион и завоевал Гран-при в престижном конкурсе. Юные артисты покорили жюри и зрителей самобытным исполнением казачьих песен, сохраняющих дух и традиции русского народа.