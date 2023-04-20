Ансамбль «Рязаночка» участвует во втором сезоне «Страны талантов» на НТВ

Ансамбль народной песни «Рязаночка» Муниципального культурного центра Рязани участвует во втором сезоне оригинального развлекательного шоу телеканала НТВ «Страна талантов».

Выступление рязанского коллектива покажут в субботу, 22 апреля, в 21:20. Об этом сообщает группа МБУК «МКЦ г. Рязани» ВКонтакте.

В каждом выпуске члены жюри выбирают своего кандидата на победу. В случае единогласной поддержки участника он автоматически становится победителем выпуска. Если мнения разделились и на победу претендуют несколько участников, фаворита определяют зрители в зале при помощи голосования.

В новом сезоне в команду звёздных судей проекта вошли народная артистка России Надежда Бабкина, ведущий программы «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди, заслуженный артист России Егор Дружинин и российский эстрадный певец Ярослав Сумишевский.

Ведущий проекта — актёр, режиссёр и музыкант Алексей Воробьёв.