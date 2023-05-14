Воскресенье, 14 мая, 2023
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Анна Рослякова поделилась впечатлениями от поездки в Пронский район

Татьяна Проводина
Фото из Телеграм канала Анны Росляковой

Первый зампред правительства Рязанской области побывала в Пронском районе на горе Гневна. Фото Анна Рослякова опубликовала в своём Telegram канале.

Анна Рослякова: «Высота горы — около ста метров. А впечатления от открывающегося вида незабываемые! Красота совсем рядом»

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