Анна Рослякова поделилась впечатлениями от поездки в Пронский район

В воскресенье, 14 мая, в центре Рязани произошёл пожар в районе библиотеки имени Горького. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 14:03. По адресу улица Некрасова, дом 3 загорелась деревянная хозпостройка размером 5х7 метров. Возгорание тушили 4 пожарных автоцистерны,...