Анна Рослякова: «И жизнь, и смерть за Родину красна»

Первый зампред правительства Рязанской области назвала убийство военкора специальной операции Владлена Татарского трагедией.
В результате взрыва в кафе в Петербурге пострадали 30 человек, – пишет Telegram канал RT на русском.
СКР возбудил уголовное дело об убийстве.
Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщает о задержании подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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