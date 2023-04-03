spot_img
Понедельник, 3 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Анна Рослякова: «И жизнь, и смерть за Родину красна»

На главнуюНовости Рязани
Background фото создан(а) jannoon028 - ru.freepik.com

Первый зампред правительства Рязанской области назвала убийство военкора специальной операции Владлена Татарского трагедией.

Анна Рослякова: «Если замыслом организаторов был акт устрашения в отношении тех, кто открыто со своей Родиной, своим Президентом и своей Армией, то коротко скажу. Не страшно. И жизнь, и смерть за Родину красна»

В результате взрыва в кафе в Петербурге пострадали 30 человек, – пишет Telegram канал RT на русском.

СКР возбудил уголовное дело об убийстве.

Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщает о задержании подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации