Анастасии Степовой вручили награду и звание «Почётный гражданин города Рязани»

Cотрудники Московской префектуры и аппарата Рязанской городской Думы вручили награду и звание «Почетный гражданин города Рязани» ветерану Великой Отечественной войны Анастасии Михайловне Степовой.

Анастасия Михайловна тепло встретила гостей и поделилась своими воспоминаниями о суровых испытаниях военного времени. Вместе со своей семьей она попала в фашистский лагерь и пробыла там около полугода, а затем полтора года входила в партизанский отряд – выполняла ответственные задачи.

Напомним, решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Рязани» за проявленные мужество и самоотверженность при защите Отечества 26 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны было принято на заседании Рязанской городской Думы.