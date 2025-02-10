Аналитик Калманович назвал инфляцию в 7% главным риском для россиян в 2025 году

Инфляция на уровне 7% в 2025 году станет одним из главных рисков для бюджета россиян, заявил «Газете.Ru» главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

По словам эксперта, главным вызовом останется высокая инфляция потребительских цен, которая может достичь 7% в 2025 году. Вторым риском он назвал умеренное ослабление рубля по отношению к мировым резервным валютам. Третий фактор, который затронет не всех граждан, — это рост налоговой нагрузки: для одних повышение ставки налога на доходы физических лиц, для других — дальнейший рост налогов на имущество.

Чтобы минимизировать влияние инфляции, Калманович советует россиянам диверсифицировать активы. По его мнению, не стоит ограничиваться банковскими вкладами, даже если они предлагают высокий процент, стоит также рассмотреть покупку золота.

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Эксперт добавил, что снижение рисков для рублевых накоплений возможно за счет покупки иностранной валюты, но при этом важно тщательно выбирать актив. В то же время налоговые риски, по его словам, сократить практически невозможно. Можно постараться увеличить доходы, создать дополнительные источники заработка и откладывать часть средств на будущее, в том числе для уплаты налогов.

Согласно данным Росстата, в 2024 году потребительские цены в России выросли на 9,52% в годовом выражении. За этот же период рубль подешевел к доллару более чем на 14% (около 12 рублей), к евро — более чем на 9% (около 10 рублей), а к юаню — на 23% (более 2 рублей).