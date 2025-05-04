Амниоредукцию провели пациентке с многоводием в Рязани

В Рязанском перинатальном центре провели амниоредукцию. Процедура направлена на уменьшение количества околоплодных вод.

Такое осложнение при беременности, как многоводие, приводит к одышке, повышению риска преждевременного излития вод. Большое количество околоплодных вод может стать причиной родов раньше срока, отслойки плаценты.

Процедуру проводят под контролем ультразвука. За одну операцию можно вывести до 3 литров вод. При необходимости амниоредукцию делают в течение беременности несколько раз.