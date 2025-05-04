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Медицина

Амниоредукцию провели пациентке с многоводием в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязанском перинатальном центре провели амниоредукцию. Процедура направлена на уменьшение количества околоплодных вод.

Такое осложнение при беременности, как многоводие, приводит к одышке, повышению риска преждевременного излития вод. Большое количество околоплодных вод может стать причиной родов раньше срока, отслойки плаценты.

Процедуру проводят под контролем ультразвука. За одну операцию можно вывести до 3 литров вод. При необходимости амниоредукцию делают в течение беременности несколько раз.

«Процедура у пациентки прошла успешно. После ее окончания будущая мама отметила значительное улучшение самочувствия. В настоящее время она продолжает находиться под наблюдением врачей», — отметили врачи.

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