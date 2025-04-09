Американец Эрик Пиччони дал два ключевых совета переезжающим в Россию с Запада

Переехавший из США в Ярославль Эрик Пиччони дал два главных совета переселенцам в Россию с Запада, пишет РИА Новости.

Американцу удалось вдохновить других жителей западных стран на то, чтобы перебраться в страну насовсем. Он советует будущим иммигрантам нанять профессионального юриста, поскольку его семья при переезде столкнулась с рядом трудностей.

«Сейчас понимаем, что нам бы не помешала помощь иммиграционного адвоката с открытием банковского счета, получением номера телефона и прочими мелочами, о которых следовало позаботиться до приезда в страну», — отметил Пиччони.

Кроме того, американец призвал как можно скорее начать изучение русского языка. Это поможет ассимилироваться и интегрироваться в культуру.

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Сам Пиччони переехал в Ярославль год назад вместе русской женой с Полиной. Пара познакомилась во время учебы в американском колледже. У них двое детей.

«Что стало самым неожиданным? Не буду оригинален: я тоже думал, что русские холодные, злые и коварные. Оказалось — приветливые и добрые», — рассказа он.

Сейчас Эрик собирается получать ВНЖ.