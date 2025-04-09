Американец Эрик Пиччони дал два ключевых совета переезжающим в Россию с Запада

Переехавший из США в Ярославль Эрик Пиччони дал два главных совета переселенцам в Россию с Запада, пишет РИА Новости.
Американцу удалось вдохновить других жителей западных стран на то, чтобы перебраться в страну насовсем. Он советует будущим иммигрантам нанять профессионального юриста, поскольку его семья при переезде столкнулась с рядом трудностей.
Кроме того, американец призвал как можно скорее начать изучение русского языка. Это поможет ассимилироваться и интегрироваться в культуру.
Сам Пиччони переехал в Ярославль год назад вместе русской женой с Полиной. Пара познакомилась во время учебы в американском колледже. У них двое детей.
Сейчас Эрик собирается получать ВНЖ.