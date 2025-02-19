Амбассадорами «Гонки Легкова» в Рязани станут звезды российского лыжного спорта

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Гонка Легкова — 2025» состоятся 22 и 23 февраля. Рязань примет «Гонку Легкова» в 11-й раз, сообщили организаторы состязаний.

В этом году фестиваль пройдет на территории биатлонного комплекса «Алмаз». В программу мероприятия включены соревнования среди профессиональных лыжников, старт для любителей, а также гонки для юных чемпионов и мастер-классы от легендарных спортсменов.

Амбассадорами гонки станут звезды российского лыжного спорта: Вероника Степанова, Юлия Ступак, Артем Мальцев и Савелий Коростелев.

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Откроют лыжный уик-энд юные любители спорта: участники в возрасте от 4 до 10 лет попробуют свои силы в гонке на 1 км, лыжников от 11 до 12 лет будут ждать соревнования на дистанции 3 км, а самых старших — от 13 до 16 лет — гонка на 5 км. Кроме того, в первый день фестиваля пройдут лыжные гонки для взрослых на дистанциях 10 и 20 км, а также соревнования среди профессионалов на 10 км.

Второй день будет посвящен мастер-классам от звезд лыжного спорта и биатлона, присоединиться к которым смогут и дети, и взрослые.

Ветеранов — участников забега поддержит благотворительный фонд «Пари и побеждай». Для победителей в самой старшей возрастной категории и самых взрослых участников забега фонд подготовил подарки, благодаря которым атлеты смогут и дальше достигать спортивных высот.

Впервые «Гонка Легкова» прошла в 2015 году и за десять лет стала одним из самых ярких событий в календаре российского лыжного спорта. Ежегодно соревнования собирают тысячи участников всех возрастов — от юных лыжников до опытных спортсменов. Сам фестиваль за это время стал уникальной площадкой, объединяющей на старте олимпийских чемпионов, действующих членов национальной сборной и любителей лыжных гонок.

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