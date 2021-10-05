Алкомаркеты у школ и больниц предлагают блокировать

Общественники вышли с инициативой использовать систему цифровой маркировки для контроля за продажами алкоголя и сигарет около школ, больниц и других социальных объектов. Например, предлагается блокировать с ее помощью реализацию спиртного там, где нарушают нормативы по расстоянию. «Общественная потребительская инициатива» обратилась в Минздрав и Минпромторг. «Известия» ознакомились с письмом.

Согласно закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), продажи спиртного запрещены в детских, образовательных, медицинских организациях и других. Ограничения также касаются прилегающих к ним территориям. Каждый регион самостоятельно устанавливает такие «радиусы трезвости». Нельзя торговать сигаретами на расстоянии менее 100 м от территорий, предназначенных для оказания образовательных услуг. Это следует из закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…» (15-ФЗ).

Но на практике исполнение этого требования сложно контролировать, уверены в «Общественной потребительской инициативе». Классические методы не работают: надзорные органы и полицейские не могут измерить расстояние между всеми магазинами и обучающими, медицинскими и другими учреждениями. Тем более география объектов постоянно меняется.

Система маркировки учитывает местонахождение каждой торговой точки, плюс ее оператор может использовать фактуру о других объектах из государственных и частных информационных баз, например, 2ГИС. В итоге, люди не смогут купить алкоголь и сигареты в магазине, который находится в запретительной зоне. Товар при сканировании на кассе будет невозможно пробить, пояснил «Известиям» глава организации Олег Павлов.

Минздрав крайне обеспокоен проблемой осуществления контроля за розничной продажей алкогольной и табачной продукции, — сказано в ответе министерства в адрес «Общественной потребительской инициативы» (есть у «Известий»). — Ведомство сочло целесообразным поддержать распространение функционала системы маркировки на соблюдение ограничений, которые установлены для продажи этих товаров.

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