Алексей Чумаков пояснил свои слова на скандальном интервью Светлане Бондарчук

В это воскресенье, 13 апреля, в гости «Шоу Воли» (16+) заглянула одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса – музыканты Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Недавно Чумаков и Ковальчук прервали долгое молчание и дали совместное интервью Светлане Бондарчук, после которого на них обрушилась волна хейта из-за высказываний Чумакова о его любовных похождениях в начале карьеры. Фанаты Юлии присвоили ей статус жертвы абьюза.

Алексей Чумаков: «Я ни перед кем не хочу оправдываться, а скандальная фраза про «вдуть» вырвана из контекста. Света Бондарчук спрашивала: «Когда ты Юлю в первый раз увидел – а мне было лет 25-27 – что ты ощутил?» И я любя сказал именно то, что я мог ощутить в 27 лет. И вот так живу уже 18 лет. Я, как главный абьюзер страны, скажу страшную вещь: и спустя 18 лет я смотрю на Юлю и хочу сделать то же самое! Может быть, для кого-то это грубо прозвучало, но для меня намного важнее глядеть на жену и хотеть ей, извините, вдуть, чем не хотеть».

Юлия Ковальчук: «А я вообще не понимаю, что так задело женщин. Мне кажется, это прекрасный комплимент для любой молодой девушки. Меня эта фраза нисколько не задевает».

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Также Чумаков оправдался за свое высказывание о том, что все мужчины изменяют – физически или ментально:

«Я не стесняюсь сказать о том, что эта мысль нормальна. Если мужчина не заглядывается на женщин, если его не вдохновляет женский пол… То для чего женщине делать мейкап и одеваться? Это же делается не только для своего мужчины, а для всех мужчин. Я вижу красивую женщину – например, Монику Белуччи – и я заглядываюсь на нее».

Юлия Ковальчук: «Я думаю, многие девушки согласятся со мной, что мы тоже смотрим на других мужчин. Более того, я могу это обсудить со своим мужем».

Также в студию «Шоу Воли» пришли певица KAYA и блогер Роман Каграманов, которые познакомились на проекте «Звездные танцы» в команде Татьяны Денисовой и недавно записали песню «Не все золото». Они рассказали о слухах вокруг их дуэта и о хейте, с которым им пришлось столкнуться.

KAYA: «К нам много претензий. Нам писали, что мы кривые, косые, клоуны, я вообще мать – и почему я в таком коротком платье, куда смотрит мой муж…»

Роман Каграманов: «Мне писали, что если ты хочешь, чтобы в твоей жизни все было хорошо, поменяй тембр голоса. Но мне как-то не хочется!»