Александр Ломакин посетил Рязанский строительный колледж

Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин осмотрел ряд объектов стройкомплекса в Рязани.
В рамках рабочего визита он побывал в Рязанском строительном колледже имени Героя Советского Союза В.А. Беглова. Там Александр Ломакин осмотрел учебные мастерские и ознакомился с используемым оборудованием и технологиями обучения.
По словам замминистра, важно развивать и укреплять кадровый потенциал строительной отрасли.
В Рязани Александр Ломакин также вместе с помощником президента Максимом Орешкиным и главой Рязанской области Павлом Малковым на строительной площадке ЖК «Метропарк» обсудили особенности строительства будущей флагманской школы.
Кроме того, первый замминистра строительства и ЖКХ поучаствовал в совещании по вопросам развития сферы образования и реализации пилотного проекта по созданию в ряде регионов России флагманских школ.
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