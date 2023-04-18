Александр Ломакин посетил Рязанский строительный колледж

Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин осмотрел ряд объектов стройкомплекса в Рязани.

В рамках рабочего визита он побывал в Рязанском строительном колледже имени Героя Советского Союза В.А. Беглова. Там Александр Ломакин осмотрел учебные мастерские и ознакомился с используемым оборудованием и технологиями обучения.

По словам замминистра, важно развивать и укреплять кадровый потенциал строительной отрасли.

Александр Ломакин: «В колледже не только используются современные методики подготовки специалистов. Здесь поддерживается прямая связь со строительными компаниями и возводимыми ими объектами. Благодаря этому выпускники учебного заведения успешно вливаются в трудовые коллективы»

В Рязани Александр Ломакин также вместе с помощником президента Максимом Орешкиным и главой Рязанской области Павлом Малковым на строительной площадке ЖК «Метропарк» обсудили особенности строительства будущей флагманской школы.

Кроме того, первый замминистра строительства и ЖКХ поучаствовал в совещании по вопросам развития сферы образования и реализации пилотного проекта по созданию в ряде регионов России флагманских школ.