Александр Чайка: «Для депутата главное, чтобы люди были довольны»

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Депутаты Рязанской областной и городской Думы Александр Шевырев и Александр Чайка проинспектировали дворовые территории, которые ремонтируются в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Депутаты проконтролировали ремонтные работы во дворах домов № 27 по ул. Горького и № 46 по ул. Пожалостина.

Работы по асфальтировке дворовой территории у дома № 27 по ул. Горького практически завершены. Ведется замена ограждения, впереди – обустройство дополнительного уличного освещения и высадка кустарников. Параллельно ведется ремонт проезда к расположенному по соседству детскому саду. Благоустройство двора планируется завершить к середине августа, ремонт проезда – к новому учебному году. Все просьбы представителей ТСЖ подрядчик оперативно выполняет. Так, по замечаниям жителей во дворе будет обустроена дополнительная система отвода дождевой воды, что позволит предотвратить образование луж и разрушение асфальтового покрытия.

Жители дома пожаловались депутатам на состояние Мичуринского сквера, расположенного на пересечении улиц Горького и Введенской. Здесь необходимо снести аварийное сухое дерево и отремонтировать пешеходные дорожки. Александр Шевырев и Александр Чайка осмотрели территорию сквера, просьбы жителей взяты на контроль, работа по устранению замечаний уже начата.

Дворовая территория дома № 46 по ул. Пожалостина заасфальтирована, уложена тротуарная плитка, заменена система освещения, появилась дополнительная автомобильная парковка. В рамках комплексного благоустройства отремонтирован не только двор, но и проезд. В ближайшее время на установленной детской площадке будет уложено безопасное ударопоглощающее покрытие. Запланированы работы по озеленению.

Жители пожаловались депутатам на несвоевременный окос земельного участка возле трансформаторной подстанции, а также на размещение на прилегающей территории сооружения для хранения инструментов, которое принадлежит муниципалитету и находится в неудовлетворительном состоянии. Все просьбы жителей оперативно переданы в работу. Окос травы будет проведен в ближайшее время, а осенью запланирован снос хозяйственной постройки.

— Подрядчик слышит жителей, сегодня общались с двумя председателями ТСЖ, ни у кого претензий по работам нет. Хотелось бы, чтобы в городе работали именно добросовестные подрядчики, неравнодушные люди, тогда результат ремонта будет радовать, — отметил заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев.

— Рязанцы неравнодушны, они стремятся навести порядок в своих дворах, чтобы жить в комфортных условиях. А для депутата главное, чтобы люди были довольны, — подчеркнул депутат Рязанской городской Думы Александр Чайка.