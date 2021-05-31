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Понедельник, 31 мая, 2021
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Актёр из «Реальных пацанов» занял третье место на праймериз «Единой России»

7info
Кадр из фильма «Реальные пацаны»
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Армен Бежанян, сыгравший Арменку в сериале «Реальные пацаны» занял третье место по пермскому одномандатному избирательному округу на праймериз «Единой России». Об этом сообщает РИА Новости

Победителем предварительного голосования стал депутат Госдумы, бывший мэр Перми Игорь Шубин, набравший 11 тысяч 859 голосов. Второе место у другого бывшего мэра Перми, депутата Игоря Сапко. За него проголосовали 7 тысяч 426 избирателей.

Ставший третьим Бежанян набрал 4 тысячи 980 голосов. По партийным списком актёр стал пятым, набрав 9 тысяч 303 голоса. 

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