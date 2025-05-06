Актриса из сериала «Единомышленники» умерла в возрасте 11 лет

Бразильская актриса Милена Брандао, снимавшаяся в сериале «Единомышленники», умерла в возрасте 11 лет. О смерти девочки, ссылаясь на TMZ, пишет 5-tv.ru.

Милена скончалась в больнице в Сан-Паулу. Пока причину смерти юной пациентки врачи не назвали.

Пару недель назад Брандао почувствовала недомогание. Девочка жаловалась на головные боли, сонливость, неприятные ощущения в ногах, у неё пропал аппетит.

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Врач предположил, что у ребёнка лихорадка Денге. Ночью Милена потеряла сознание, родители вызвали медиков.

Девочка пришла в себя уже в больнице. По словам матери, у дочери было до трех остановок сердца в день.