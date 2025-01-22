Актриса Екатерина Климова рассказала об отце, который сидел за убийство

Одна из самых востребованных актрис российского кинематографа Екатерина Климова поделилась неожиданной правдой о своей семье. Во время беседы с Еленой Хангой в YouTube-программе «Просто такая генетика» актриса призналась, что её отец отбывал тюремное заключение, пишет «Комсомольская правда».

Звезда сериала «По законам военного времени» рассказала, что впервые встретила своего отца Александра Климова только в 13 лет. По её словам, в 1979 году он стал участником драки в ресторане, в результате которой погиб человек. Екатерина уверена, что её отец не виноват.

«Мне было всего девять месяцев, когда папа попал за решётку. Нелегко объяснить всё в двух словах. Конечно, он не виноват, но такой факт остался в нашей семейной истории», — поделилась актриса. Она также рассказала, что её мама Светлана ждала возвращения отца из тюрьмы и регулярно навещала его в исправительном учреждении в Ангарске.

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После освобождения отца отношения между ними складывались непросто. Екатерина призналась, что в подростковом возрасте ей было тяжело найти с ним общий язык. Однако со временем Александру Климову удалось наладить контакт с дочерью, и они стали очень близки.

Сегодня Екатерина Климова сама является многодетной матерью. У неё четверо детей: старшая дочь Лиза, рождённая в браке с ювелиром Ильёй Хорошиловым, сыновья Корней и Матвей от актёра Игоря Петренко, а младшая дочь Белла — от Гелы Месхи.