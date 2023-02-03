Пятница, 3 февраля, 2023
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Актёр Сергей Корсик умер в возрасте 30 лет

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Сергей Корсик, фото: vk.com/idsi_bez

В возрасте 30 лет скончался актёр Сергей Корсик, сыгравший в сериалах «Универ» и «Ранетки».

О смерти артиста СМИ сообщили только сегодня, между тем, на странице Сергея опубликован снимок свидетельства о смерти 16 января. Корсик скончался в больнице, куда попал с двусторонней пневмонией.

Перед смертью артиста перевели в реанимацию, но спасти пациента врачам не удалось.

На странице Сергея ВКонтакте написано, что он был артистом эстрады, театра и кино, экс-солистом ансамбля песни и пляски им.Александрова. 

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