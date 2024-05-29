Среда, 29 мая, 2024

Актёр Александр Михайлов попал в больницу

Автор: 7info

Опубликовано

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

В Чите госпитализировали народного артиста СССР и России Александра Михайлова, сообщает портал «Чита.Ру».

По данным СМИ, Михайлов прибыл в город на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля. У артиста поднялась температура, его доставили в 1-ю городскую больницу, медики не исключают пневмонию.

Водитель подтвердил журналистам информацию о болезни артиста, сообщив, что тот прилетел из Владивостока, несколько суток не спал.

У Михайлова взяли анализы, врачи должны поставить диагноз 30 мая. Министр здравоохранения региона сообщила, что медицинская помощь пациенту оказывается в полном объёме.

Михайлов снялся в нескольких известных фильмах. Одна из самых ярких его ролей в картине «Любовь и голуби».

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