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Среда, 19 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Активисты школьных музеев Рязанской области станут участниками смены в «Орлёнке»

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Изображение от bearfotos на Freepik

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» 20 апреля начнётся X историко-патриотическая смена «Школьный музей Победы». В ней будут участвовать победители конкурсного отбора, включая активистов школьных музеев из Рязанской области.

В крупнейшем в стране детском лагере Музей Победы организует специальную программу и акции ко Дню Победы. Ключевым событием смены станет новая выставка «Подвиг учителя на фронте и в тылу», которую готовят школьники на основе артефактов из разных регионов.

Участниками смены станут 120 активистов школьных музеев от 12 до 16 лет из 22 российских регионов, – пишут «Рязанские ведомости».

Семейные истории участников войны дети разместят в историческом проекте «Лица Победы». Также ребята познакомятся с современными технологиями создания выставок и экспозиций и научатся проводить экскурсии.

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