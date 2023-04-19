Активисты школьных музеев Рязанской области станут участниками смены в «Орлёнке»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» 20 апреля начнётся X историко-патриотическая смена «Школьный музей Победы». В ней будут участвовать победители конкурсного отбора, включая активистов школьных музеев из Рязанской области.

В крупнейшем в стране детском лагере Музей Победы организует специальную программу и акции ко Дню Победы. Ключевым событием смены станет новая выставка «Подвиг учителя на фронте и в тылу», которую готовят школьники на основе артефактов из разных регионов.

Участниками смены станут 120 активистов школьных музеев от 12 до 16 лет из 22 российских регионов, – пишут «Рязанские ведомости».

Семейные истории участников войны дети разместят в историческом проекте «Лица Победы». Также ребята познакомятся с современными технологиями создания выставок и экспозиций и научатся проводить экскурсии.