Четверг, 29 декабря, 2022
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Аксаков спрогнозировал курс на уровне 73-77 рублей за доллар в 2023 году

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Money фото создан(а) ededchechine - ru.freepik.com

Курс в 2023 году составит порядка 73-77 рублей за доллар, оценил в интервью «Известиям» 29 декабря председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Он добавил: при таком курсе выигрывают экспортеры и экономика развивается хорошими темпами. При этом и импортеры не в накладе.

– Уровень до 80 рублей можно считать оптимальным, так как при переукрепленном курсе производители из России не могут конкурировать с китайскими, товары которых оказываются намного дешевле, — подчеркнул Аксаков.

Уровень инфляции в 2023 году он ожидает в пределах 5-9% в зависимости от разных вариантов развития ситуации. На следующий год придутся довольно серьезные расходы, связанные с освоением новых территорий РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям».

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