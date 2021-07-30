Аккредитив в СберБанк Онлайн — теперь не только для недвижимости

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Сбер расширил возможности аккредитивов в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Если раньше они были доступны только для приобретения недвижимости, то сейчас — и для покупки других дорогостоящих товаров (мебель, автомобили и т. д.) и услуг (например, ремонт).

Система работает следующим образом. Партнёр Сбербанка — компания-продавец — передаёт параметры сделки в банк по защищённым электронным каналам связи. После этого формируется заявление на аккредитив, которое отражается в СберБанк Онлайн у покупателя-физлица. Клиенту остаётся войти в приложение, ознакомиться с условиями аккредитива и подтвердить его открытие, что занимает меньше минуты. На каждом этапе сделки клиент получает СМС — о том, что заявление сформировано, аккредитив открыт, а затем исполнен.

В прошлом году мы предложили нашим клиентам возможность оформления аккредитивов в СберБанк Онлайн в сделках на первичном рынке недвижимости, а позднее расширили сервис и на вторичный рынок. С момента запуска в онлайне мы зафиксировали высокий спрос на этот инструмент — рост количества открываемых аккредитивов составил более 200%. Мы приняли решение распространить возможность онлайн-оформления аккредитива и на покупку других товаров и услуг, ведь гарантия безопасности расчётов важна во многих ситуациях, особенно при высокой стоимости заказа. Мы постоянно стремимся предлагать нашим клиентам удобные и качественные дистанционные сервисы, и сегодня Сбер — единственный банк, который предоставляет возможность открытия аккредитива в мобильном приложении.

Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования Сбербанка:

— Первая сделка по новой схеме состоялась в Москве в партнёрстве с мебельной фабрикой «Мария»: был открыт и исполнен аккредитив на покупку кухни. Как только клиент убедился в том, что мебель доставлена в отличном качестве, банк перевёл деньги компании. Аккредитив — услуга банка, которая помогает не беспокоиться об исходе крупной сделки. Сбербанк берёт на себя ответственность за проведение безналичных расчётов: средства размещаются покупателем на аккредитивном счёте в банке и поступают продавцу только после выполнения им условий сделки. Это безопасный и быстрый способ защитить интересы всех участников крупной сделки при безналичном расчёте. Аккредитив актуален, если вы продаёте или покупаете недвижимость (в том числе в ипотеку); обмениваетесь квартирами (участвуете в цепочке договоров купли-продажи); продаёте или покупаете дорогое имущество (например, оборудование, автомобиль, ценные бумаги, долю в уставном капитале); оплачиваете дорогостоящие услуги (как физлиц, так и юрлиц).

Подробнее — на сайте банка. Партнёры могут подключиться к сервису, направив заявку на [email protected]