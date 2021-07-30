Аккредитив в СберБанк Онлайн — теперь не только для недвижимости

Сбер расширил возможности аккредитивов в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Если раньше они были доступны только для приобретения недвижимости, то сейчас — и для покупки других дорогостоящих товаров (мебель, автомобили и т. д.) и услуг (например, ремонт).
Система работает следующим образом. Партнёр Сбербанка — компания-продавец — передаёт параметры сделки в банк по защищённым электронным каналам связи. После этого формируется заявление на аккредитив, которое отражается в СберБанк Онлайн у покупателя-физлица. Клиенту остаётся войти в приложение, ознакомиться с условиями аккредитива и подтвердить его открытие, что занимает меньше минуты. На каждом этапе сделки клиент получает СМС — о том, что заявление сформировано, аккредитив открыт, а затем исполнен.
В прошлом году мы предложили нашим клиентам возможность оформления аккредитивов в СберБанк Онлайн в сделках на первичном рынке недвижимости, а позднее расширили сервис и на вторичный рынок. С момента запуска в онлайне мы зафиксировали высокий спрос на этот инструмент — рост количества открываемых аккредитивов составил более 200%. Мы приняли решение распространить возможность онлайн-оформления аккредитива и на покупку других товаров и услуг, ведь гарантия безопасности расчётов важна во многих ситуациях, особенно при высокой стоимости заказа. Мы постоянно стремимся предлагать нашим клиентам удобные и качественные дистанционные сервисы, и сегодня Сбер — единственный банк, который предоставляет возможность открытия аккредитива в мобильном приложении.
Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования Сбербанка:
Подробнее — на сайте банка. Партнёры могут подключиться к сервису, направив заявку на [email protected]