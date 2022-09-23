Акция «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в Донбассе прошла в Тюмени

Акция «Своих не бросаем» в поддержку специальной военной операции России и референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины состоялась в пятницу вечером на Цветном бульваре в Тюмени.

Организатором акции выступил региональный координационный совет национальных объединений. С приветственными словами к участникам акции обратились председатель общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, писатель Сергей Козлов, руководитель областного исполкома ОНФ Роман Чуйко, депутат Госдумы Николай Брыкин и жительница Херсона Екатерина Бачурина.

«Мы как беженцы приехали сюда с Херсона. Для нас этот референдум очень важный. Мы очень переживаем, очень болеем, хотим быть Россией, и мы надеемся, что мы победим. Почему говорю мы, потому что мы считаем себя россиянами. Так есть, было и будет», — сказала Екатерина Бачурина.

Роман Чуйко отметил, что миллионы россиян, так же, как тюменцы, поддержали решение президента «встать на защиту нашего народа, исторических территорий, которые подверглись гнету неофашистского режима укрорейха, и вернуть их в состав России».

«Жители Краснодона Луганской области, где мы недавно были с гуманитарной миссией, долгие годы ждали Россию. И Россия пришла. Мы своим не бросаем. Это не просто слова. Это наш смысл жизни. Это наша национальная идея…. Мы защитим Донбасс. Сегодня пришло время вспомнить свой генетический код и нашему поколению встать на защиту мира и справедливости», — отметил Чуйко.

Николай Брыкин сообщил, что несколько раз был в командировках в зоне спецоперации, «где наши доблестные ребята очищают территории от фашистской грязи», общался с жителями освобождаемых территорий и военнослужащими, навещал их в госпиталях, и убежден в верности принимаемых руководством страны решений.

«Специальная военная операция была крайне необходима. Я был там, встречался с военнослужащими, был госпиталях, где лежат раненные Что творит сегодня власть фашистко-нацисткая в Украине — невозможно передать. Я встречался с жителями Донбасса освобождаемых территорий, где проходят референдумы. Они говорят: «Не уходите, иначе нам крышка». После этого хочется зубами Эту нечисть рвать… Я очень рад, что Тюмень, как и вся страна, сегодня вместе с нашими братьями. Надеюсь, что мы с достоинством и честью выполним поставленную верховным главнокомандующим задачу. Победа будет за нами! Своих не бросаем!» — обратился к участникам акции Брыкин.

Официальная часть акции по традиции завершилась коллективным исполнением гимна России.