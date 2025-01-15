Академии развития интеллекта BOOM KIDS приглашает юных рязанцев на занятия

Уникальная Академии развития интеллекта BOOM KIDS находится в ЖК «Еврокласс-3» компании «Зелёный сад». Жильцы дома могут водить детей на занятия, не выходя из собственного двора! Но, конечно, в BOOM KIDS ждут юных рязанцев со всего города. Родители по достоинству оценят современное техническое оснащение центра и разнообразие программ. А детям в первую очередь понравится робот Пилюлькин, который измеряет температуру маленьких учеников перед началом занятий.

Торжественное открытие центра состоялось в конце прошлого года (подробности на видео), теперь самое время записать сюда ребёнка. В BOOM KIDS представлены более 50 программ дополнительного образования. Основных направлений шесть:

развивающие программы (ментальная арифметика, скорочтение, каллиграфия, английский, мнемотехника, подготовка к школе и т. д.);

раннее развитие (от 1 до 4 лет);

коррекционные программы (логопед, нейропсихолог, сенсорная интеграция);

фабрика звёзд (актёрское и ораторское искусство, блогинг, сторителлинг);

бизнес-школа (финансовая грамотность, предпринимательство, лидерство, деловой этикет, профориентация);

школа программирования.



В BOOM KIDS уже проходят бесплатные пробные уроки. А в ближайшую субботу состоится мастер-класс для детей и взрослых по изготовлению ёлочной композиции. Запись на пробные уроки и мастер-классы по телефонам: 8 (4912) 47-27-27, 8 (980) 560-71-47. Адрес Академии BOOM KIDS: г. Рязань, ул. Быстрецкая, д. 18 корп. 3. Подробная информация о детском центре на сайте: https://ryazan.academyboomkids.ru.