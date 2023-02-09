Аферистка под видом соцработника ограбила пожилую жительницу Рязанской области

В Сасово сотрудники МО МВД задержали 48-летнюю жительницу Спасского района по подозрению в краже денег из дома 83-летней женщины. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Пожилая жительница Сасово заявила в полицию о краже 40 тысяч рублей из её дома. Сотрудники угрозыска выяснили, что в тот день по месту жительства к заявительнице приходила незнакомка в медицинской маске, представившаяся социальным работником. После её визита потерпевшая и обнаружила пропажу денег.

Пенсионерке объяснили, что она стала жертвой злоумышленников, действующих по схеме «заговора». Как правило, они проникают в дома пожилых людей под видом работников каких-либо соцслужб, вовлекают их в общение и похищают деньги и ценности.

Полицейские нашли очевидца, заметившего неместную женщину, которая садилась в легковушку возле дома пенсионерки. Водитель этой машины рассказал, что возил по райцентру клиентку, а затем доставил её в одно из сёл Спасского района. Подозреваемую нашли и задержали, её личность установлена.

По предварительным данным, 48-летняя неработающая женщина приехала в Сасово к родственникам и, пользуясь тем, что её в городе не знают, решила «подзаработать». Мошенница узнала, что в одном из домов живёт престарелая женщина, которая днём остаётся одна. Злоумышленница постучалась к ней, представившись сотрудником соцслужбы, и прошла в помещение. Ей удалось отвлечь внимание хозяйки и похитить из мебели конверт с 40 тысячами рублей. К моменту задержания часть денег воровка успела потратить.

Следователь МО МВД Сасовский возбудил уголовное дело по статье о краже.