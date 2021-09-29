Адвокат рассказал, почему поругались семьи пропавшей рязанки и её мужа

Адвокат Максим Калинов рассказал «Областной рязанской газете» подробности расследования уголовного дела о пропаже рязанки Елены Логуновой.

По словам юриста, правоохранители сначала делом практически не занимались. В частности, кинолог приехал в квартиру только на четвёртый день.

Вызывает у него вопросы и поведение супруга девушки. Он заявил, что в день исчезновения жены был весь день дома, при этом биллинг телефона показал, что он перемещался по городу, звонил родственникам.

— Ему даже не задали вопрос, почему он утверждает, что весь день был дома, хотя данные показывают, что он ездил по городу? — приводит издание слова Калинова.

В мае этого года между родственниками Елены и Александра произошел конфликт. Дедушка и бабушка семьи Логуновых начали попрекать Наталью в том, что та не помогает финансово своей дочери. После этого скандала между семьями воцарилось недопонимание.

По словам Калинова, у семьи Логунова могут быть связи в СК, чем и объясняется такая работа следователей.