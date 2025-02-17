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Происшествия

Адвокат объяснил, откуда в деле ректора ВГУ Ендовицкого появилось порно

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История с распространением более 300 порнографических материалов появилась в деле ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого, чтобы продлить его арест, пишет «Ъ» со ссылкой на адвоката Андрея Горохова.

По его мнению, это было нужно для подкрепления первого «инкриминируемого» преступления.

Горохов при этом утверждает, что не нашел подтверждения вины подзащитного после изучения материалов дела.

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Ранее стало известно, что в прокуратуре отклонили жалобу Ендовицкого с просьбой о доследовании дела. 

По мнению стороны защиты, обвинение в том, что ректор ВГУ дал взятку в размере 600 тысяч рублей за присвоение его жене степени доктора наук — результат ошибок следствия.

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