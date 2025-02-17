Адвокат объяснил, откуда в деле ректора ВГУ Ендовицкого появилось порно

История с распространением более 300 порнографических материалов появилась в деле ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого, чтобы продлить его арест, пишет « Ъ » со ссылкой на адвоката Андрея Горохова.

По его мнению, это было нужно для подкрепления первого «инкриминируемого» преступления.

Горохов при этом утверждает, что не нашел подтверждения вины подзащитного после изучения материалов дела.

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Ранее стало известно, что в прокуратуре отклонили жалобу Ендовицкого с просьбой о доследовании дела.

По мнению стороны защиты, обвинение в том, что ректор ВГУ дал взятку в размере 600 тысяч рублей за присвоение его жене степени доктора наук — результат ошибок следствия.