Администрация Рязани попросила полицию проверить подрядчика строительства пристроек к детским садам

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Администрация Рязани попросила УМВД России по Рязанской области проверить ООО «ДЕГА». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Фирма выиграла тендер на строительство пристроек к детским садам № 99, № 110. Из-за неисполнения обязательств договор с компанией расторгли. При этом часть работ администрация Рязани приняла и оплатила.

После этого от Рязанского кирпичного завода поступила жалоба на ООО «ДЕГА», не оплатившее поставленные материалы. 29 июля мэр Елена Сорокина направила письмо в УМВД. Полицию просят проверить, нет ли в действиях фирмы признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

О необходимости оперативно достроить детские сады говорил губернатор Рязанской области Николай Любимов.