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Четверг, 13 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Администрацию Касимова возглавил Иван Бахилов

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Сегодня, 13 апреля, на очередном заседании Касимовской городской думы депутаты большинством голосов одобрили кандидатуру Ивана Бахилова на должность главы администрации города Касимова. Ранее Бахилов возглавлял администрацию Касимовского района. Накануне он подал с этого поста в отставку. А до руководства районом Иван Бахилов работал в структурах МВД.

— Чуть больше года я трудился на благо района. Сейчас, когда многое сделано, я считаю, самый благоприятный момент, чтобы сложить полномочия. Оглядываясь назад, могу сказать, что за тот небольшой срок,что я работал главой района, нашей команде многое удалось, — написал Иван Бахилов у себя на странице во «Вконтакте» сегодня утром.

Здесь же он сообщил, что участвует в конкурсе на должность главы администрации Касимова и готов выполнять новую работу качественно, с полной самоотдачей и без жалости к себе.

Выступая перед депутатами сегодня, Иван Бахилов обрисовал, как он видит развитие Касимова, пообещал кадровые изменения в администрации. Бахилов обозначил наиболее проблемные сферы в городе, над которыми планирует работать в первую очередь. В их числе ЖКХ, строительство, гарантийный ремонт дорог, инвестиции в местную промышленность.

— Я местный. У меня семья здесь. Я не собираюсь по карьерной лестнице куда-то убегать, — заверил депутатов гордумы Иван Бахилов.

Добавим, что последним главой администрации Касимова был Игорь Авдеев. Он проработал на этой должности меньше двух лет и в конце апреля 2021 года подал в отставку. С тех пор исполняла обязанности главы администрации Светлана  Андреева.

Администрацию Касимова возглавил Иван Бахилов

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