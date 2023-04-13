Администрацию Касимова возглавил Иван Бахилов

Сегодня, 13 апреля, на очередном заседании Касимовской городской думы депутаты большинством голосов одобрили кандидатуру Ивана Бахилова на должность главы администрации города Касимова. Ранее Бахилов возглавлял администрацию Касимовского района. Накануне он подал с этого поста в отставку. А до руководства районом Иван Бахилов работал в структурах МВД.

— Чуть больше года я трудился на благо района. Сейчас, когда многое сделано, я считаю, самый благоприятный момент, чтобы сложить полномочия. Оглядываясь назад, могу сказать, что за тот небольшой срок,что я работал главой района, нашей команде многое удалось, — написал Иван Бахилов у себя на странице во «Вконтакте» сегодня утром.

Здесь же он сообщил, что участвует в конкурсе на должность главы администрации Касимова и готов выполнять новую работу качественно, с полной самоотдачей и без жалости к себе.

Выступая перед депутатами сегодня, Иван Бахилов обрисовал, как он видит развитие Касимова, пообещал кадровые изменения в администрации. Бахилов обозначил наиболее проблемные сферы в городе, над которыми планирует работать в первую очередь. В их числе ЖКХ, строительство, гарантийный ремонт дорог, инвестиции в местную промышленность.

— Я местный. У меня семья здесь. Я не собираюсь по карьерной лестнице куда-то убегать, — заверил депутатов гордумы Иван Бахилов.

Добавим, что последним главой администрации Касимова был Игорь Авдеев. Он проработал на этой должности меньше двух лет и в конце апреля 2021 года подал в отставку. С тех пор исполняла обязанности главы администрации Светлана Андреева.