Администрация Рязани прокомментировала ситуацию с центром «Под мостом» в Лесопарке

В среду, 16 июля, на заседании Рязанской областной Думы депутат Александр Жукаев, являющийся президентом региональной федерации баскетбола, поднял вопрос состояния центра «Под мостом» в Лесопарке.

По словам Жукаева, центр строился при поддержке предпринимательского сообщества для развития баскетбола в городе. В последнее время площадку превратили в арену, как выразился парламентарий, «для уличных драк», а покрытие оказалось повреждено штангами.

Председатель регионального парламента Аркадий Фомин попросил занести слова депутата в протокол.

РИА 7info направило запрос в администрацию города и получило официальный комментарий относительно спортивного центра. Приводим его текст.

«Смена руководства МАУК г. Рязани «Лесопарк» не стала поводом для негативных преобразований в учреждении, а наоборот позволила не только сохранить предшествующие достижения, но и, претворяя в жизнь потребности и интересы посетителей, стать одной из основных городских площадок отдыха, общения и проведения событий не только городского масштаба, но и Всероссийского уровня.

Событийная составляющая парка действительно претерпела изменения. В 2024 году на площадках Центра уличного спорта «Под мостом» состоялось грандиозное спортивное событие — заключительный тандем Winline Чемпионата России по баскетболу 3х3, состоявшийся 26–27 июля, который определил чемпионов России и призёров чемпионата и завершился торжественным награждением победителей. В нем приняли участие Губернатор Рязанской области Павел Викторович Малков и исполнительный директор Федерации баскетбола России Владимир Дячок. Очевидно, что событие такого уровня не могло состояться на территории, не соответствующей современным требованиям, предъявляемым к площадкам для данного вида спорта.

В июне 2024 в Лесопарке впервые прошел фестиваль «ГРАН-ПРИ Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки».

В соревнованиях приняли участие более трёхсот спортсменов, которые боролись за звание сильнейшего в таких направлениях как: пауэрлифтинг, силовой экстрим, кроссфит, армрестлинг, ММА.

В 2025 году фестиваль вновь вернулся на площадку Лесопарка, что говорит о ее привлекательности для организаторов и участников.

23 сентября 2024 года в Лесопарке прошел фестиваль в поддержку участников специальной военной операции «Мост 62». Для гостей были организованы интерактивные площадки. Рязанцы могли поучаствовать в плетении маскировочных сетей, потренироваться в сборке/разборке автомата, узнать об особенностях работы БПЛА, увидеть военную форму времен Великой Отечественной войны и современную экипировку российских военнослужащих, принимающих участие в СВО. Волонтёры рассказали о производстве носилок, пошива термобелья, маскировочных халатов, балаклав и других важных вещей для бойцов.

За текущий год в Центре уличного спорта прошел ряд различных мероприятий: турнир по баскетболу (Инвест-CUP, Оранжевый мяч и др.) и чемпионат по городошному спорту, в развитии которого Лесопарк активно участвует.

В 2025 году Лесопарк впервые станет площадкой для турнира TOP DOG, среди множества городских пространств организаторы выбрали именно Центр уличного спорта. Первый исторический фестиваль, который соберет участников со всей России, состоится также в Лесопарке.

В 2025 году на базе Лесопарка впервые начал работу баскетбольный лагерь. Именно площадка «Под мостом» стала местом, где будущие звезды спорта нарабатывают свои навыки и умения.

Также здесь проходят бесплатные тренировки по боксу, инклюзивные тренировки по футболу.

В 2025 году Лесопарк стал частью благотворительной программы «ДоброФон», благодаря которой для посетителей появилась возможность заниматься спортом на современных и качественных тренажерах.

Особенно ценно, что площадка является инклюзивной и доступна для всех категорий граждан, в том числе с особыми потребностями.

Также в 2025 году центральная часть Лесопарка была оборудована новой сценой, оснащенной современным звуковым и видеооборудованием, что позволило качественно улучшить концертную деятельность.

МАУК г. Рязани «Лесопарк» ведет активную работу с партнерами, в результате которой в Центре уличного спорта появился новый спортивный инвентарь.

К летнему сезону 2025 года в помещениях Центра уличного спорта был произведён косметический ремонт на всех кортах: покрашен забор, укреплены трибуны, проведена тщательная уборка всего комплекса. Также на территории парка были очищены и перекрашены павильоны, установлен новый забор в зоне фудкорта, обновлены детская площадка и лавочки, нанесена разметка на велосипедной дорожке до пристани.

МАУК г. Рязани «Лесопарк» стремится к постоянному развитию, улучшению качества предоставляемых услуг и комфорта пребывания на своих площадках, совершенствованию своей деятельности и готово к улучшениям на основе конструктивной критики».