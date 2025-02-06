Администрация Рязани прокомментировала падение пенсионерки в троллейбусе. Происшествие произошло 5 февраля около 13:20 на Московском шоссе, напротив дома 43/3. Женщина получила травмы.

23-летний водитель троллейбуса начал движение, и одна из пассажирок упала. 77-летняя пенсионерка обратилась за медицинской помощью.

Как сообщает администрация города, женщина «не держалась за поручень». Когда общественный транспорт начал движение, она упала в салоне, но двери были закрыты.

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При этом отметили, что троллейбус новый, в нем установлена функция автоблокировки, поэтому при открытых дверях он не может начать движение.