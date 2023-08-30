Администрация Рязани подаст судебный иск из-за некачественного ремонта школы №33

Администрация Рязани и школа №33 готовят иск в суд в отношении подрядчика ООО «Центрстрой».

Капитальный ремонт школы проходил в 2022 году. Тогда подрядчик не выполнил часть работ, в числе которых установка дверей, устройство потолков и системы отопления, и не возместил их стоимость.

Все работы «Центрстрой» должен был завершить до 27 августа 2023 года, но, как сообщает мэрия, срок вновь перенесен подрядчиком на 15 сентября.

Администрация школы и администрация города готовят иск в суд о принуждении исполнения выявленных нарушений.

Отмечается, что этот же подрядчик сорвал сроки сдачи школы в Тюшево Рязанского района и на два года затянул сроки сдачи ЖК «Есенин» в Рязани.