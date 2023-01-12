Четверг, 12 января, 2023
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Администрация Рязани назвала причину отключения отопления на улице Халтурина

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Изображение от Freepik

12 января жители улицы Халтурина в Рязани остались без отопления. Мэрия назвала причину отключения и сроки, когда теплоснабжение будет восстановлено.

Причина отсутствия тепла в домах — авария на теплотрассе в районе дома №9 по улице Ломоносова. Без отопления остались жители домов 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5а, 8 и 9 по улице Халтурина. Под отключение также попали детские сады под номерами 77 и 78.

Аварию на теплотрассе в горадминистрации обещали восстановить ко второй половине дня. Отключение продлится до 17.00.

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