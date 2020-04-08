Сельская ипотека. Как получить и на что потратить

В России начала работать новая государственная программа – сельская ипотека. С 2020 года те, кто приобретает готовое жилое помещение или строит (в том числе достраивает) жилой дом в сельской местности, могут получить на это льготный ипотечный кредит по ставке до 3% годовых (а не под 9 %, как в среднем это есть сейчас). Например, если брать кредит 2 млн. рублей на 25 лет, то при ставке 9% ежемесячный платёж составит порядка 16,8 тыс. рублей, а при ставке 3% – 9,5 тыс. рублей.

Новый механизм поддержки в рамках программы комплексного развития сельских территорий курирует федеральное Министерство сельского хозяйства, которое напрямую будет компенсировать банкам затраты в размере ключевой ставки ЦБ РФ.

Минсельхоз России уполномочил на выдачу займов по сельской ипотеке 7 банков, в их числе Россельхозбанк (уже начал приём заявок) и Сбербанк (планирует начать принимать заявки во 2 квартале 2020 года). Заемщик должен соответствовать требованиям банка и документы готовит в соответствии с требованиями банка.

Кто может получить сельскую ипотеку

Получить ипотеку может каждый гражданин РФ, даже если прописан в городе. Главным условием для получения ипотеки, чтобы жилое помещение (жилой дом) было расположено в сельской местности. Программа сельской ипотеки не предусматривает никаких ограничений для заемщика, требования предъявляет только сам банк при оценке рисков и платежеспособности.

На что можно потратить деньги

Приобретение у физического/ юридического лица/ индивидуального предпринимателя готового объекта недвижимости/ объекта недвижимости с земельным участком, расположенного на сельских территориях, по договору купли продажи или строящегося по договору участия в долевом строительстве;

Приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда;

Строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке, расположенном на сельских территориях.

Если же вы решили строить, то строительство будет возможно только при участии подрядной организации. Подрядная организация должна соответствовать требованиям банка.

Что считается сельской местностью

Москва, Московская область и Санкт-Петербург не участвуют в программе. Если поселок находится в границах этих регионов, сельская ипотека там не работает.

В Рязанской области в льготной ипотеке может участвовать жильё всех населённых пунктов, за исключением одного – города Рязани. Список населенных пунктов определен распоряжением Правительства Рязанской области от 26.03.2020 № 120-р.

Сколько можно получить и на какой срок

Максимальная сумма для Рязанской области: 3 000 000 руб.

Срок действия договора – до 25 лет.

Чтобы получить ипотечный кредит, требуется первоначальный взнос не менее 10%. Для первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

Подробнее ознакомиться с условиями сельской ипотеки можно на сайте уполномоченных банков или в любом из офисов уполномоченных банков. По состоянию на 01.04.2020 приемом заявок в Рязанской области занимается Россельхозбанк.

Специальный раздел на сайте Россельхозбанка

Телефон контакт-центра Россельхозбанка: 8-800-100-0-100.

В районах Рязанской области расположены 17 офисов Россельхозбанка.

Специальный раздел на сайте регионального Минсельхозпрода.