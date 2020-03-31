Какие законы вступают в силу в апреле

Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в России в силу в апреле. Рассказываем о самых важных из них.



С 1 апреля будут проиндексированы на 6,1% социальные пенсии. Вырастут пенсии и у ветеранов Великой Отечественной, у людей, получивших знак «Жителю блокадного Ленинграда», инвалидов и детей, потерявших кормильца.



С 1 апреля вводятся нулевые тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей при переводах между физлицами. Срок действия таких тарифов – до 1 июля 2022 года.



Ипотека для россиян станет доступнее. Это станет возможно благодаря снижению надбавок к коэффициентам рисков по ипотечному кредитованию.



Налоговая инспекция сможет сообщать гражданам о задолженности по СМС или по электронной почте. Для этого налоговикам нужно будет получить согласие гражданина. Присылать уведомления они смогут не чаще раза в квартал.



Аттракционы должны стать безопаснее. С 9 апреля даже передвижные аттракционы будут регистрировать в органах гостехнадзора по месту установки. При входе после этого обязательно должен быть установлен государственный регистрационный знак.



С 15 апреля после рождения ребёнка маткапитал оформляется автоматически. Писать заявления для этого уже будет не нужно. Вся необходимая информация должна поступить в Пенсионный фонд из органов ЗАГС. Для усыновителей порядок остается прежним.



До 28 апреля банки должны прекратить приём электронных средств платежа (банковских карт и электронных кошельков) иностранных поставщиков платежных услуг в случае, если они не приведут свою деятельность к установленным законом требованиям.



До 30 апреля все организации отдыха детей и их оздоровления должны представить необходимые сведения. После этого их внесут в специальный реестр. Данные о детских учреждениях будут публиковаться на сайтах правительств регионов. С помощью этой информации родители смогут выбрать для детей условия отдыха.

