На главную Акценты

Какие законы вступают в силу в апреле

Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в России в силу в апреле. Рассказываем о самых важных из них.

С 1 апреля будут проиндексированы на 6,1% социальные пенсии. Вырастут пенсии и у ветеранов Великой Отечественной, у людей, получивших знак «Жителю блокадного Ленинграда», инвалидов и детей, потерявших кормильца.

С 1 апреля вводятся нулевые тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей при переводах между физлицами. Срок действия таких тарифов – до 1 июля 2022 года. 

Ипотека для россиян станет доступнее. Это станет возможно благодаря снижению надбавок к коэффициентам рисков по ипотечному кредитованию.

Налоговая инспекция сможет сообщать гражданам о задолженности по СМС или по электронной почте. Для этого налоговикам нужно будет получить согласие гражданина. Присылать уведомления они смогут не чаще раза в квартал.

Аттракционы должны стать безопаснее. С 9 апреля даже передвижные аттракционы будут регистрировать в органах гостехнадзора по месту установки. При входе после этого обязательно должен быть установлен государственный регистрационный знак.

С 15 апреля после рождения ребёнка маткапитал оформляется автоматически. Писать заявления для этого уже будет не нужно. Вся необходимая информация должна поступить в Пенсионный фонд из органов ЗАГС. Для усыновителей порядок остается прежним. 

До 28 апреля банки должны прекратить приём электронных средств платежа (банковских карт и электронных кошельков) иностранных поставщиков платежных услуг в случае, если они не приведут свою деятельность к установленным законом требованиям.

До 30 апреля все организации отдыха детей и их оздоровления должны представить необходимые сведения. После этого их внесут в специальный реестр. Данные о детских учреждениях будут публиковаться на сайтах правительств регионов. С помощью этой информации родители смогут выбрать для детей условия отдыха.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Ряжске водитель отвлёкся и снёс бетонный столб

Новости Рязани
В понедельник, 30 марта, около двух часов ночи у дома №28 на улице Пожалостина в Ряжске произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба...
Узнать больше

Кому повысят пенсию с 1 апреля 2020 года

Новости Рязани
Статья 11 ФЗ №166 от 15 декабря 2001 года определяет, кому повысят пенсию с 1 апреля 2020 года. Это несколько категорий:
Узнать больше

Пока рязанцы соблюдают карантин, воры продолжают «работать»

Новости Рязани
Пока добросовестные жители Рязани соблюдают карантин и сидят дома, преступники продолжают свою деятельность. На этот раз кто-то украл из подъезда детский самокат.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Оперативные данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По данным оперативной группы правительства Рязанской области, по состоянию на 08.30 вторника, 31 марта, в регионе выявлено 3 случая коронавируса. 
Узнать больше

Ново-Рязанская ТЭЦ признана Министерством энергетики России лучшей социально ориентированной компанией в отрасли

Новости Рязани
Ново-Рязанская ТЭЦ признана победителем всероссийского конкурса Министерства энергетики РФ на звание «Лучшая социально ориентированная компания в энергетике 2020 г.» в номинации «Развитие...
Узнать больше

В Рязани ужесточили ограничительные меры из-за коронавируса

Новости Рязани
В распоряжение губернатора Рязанской области о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 внесены существенные изменения. Полный текст документа опубликован на сайте...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в апреле

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в России в силу в апреле. Рассказываем о самых важных из них.
Узнать больше

Как пережить «удалёнку»? 5 простых советов

Акценты
Сложная эпидемиологическая обстановка в стране заставила многих работодателей перевести своих сотрудников на удалённый формат работы. Казалось бы, для человека работать из дома...
Узнать больше

Гороскоп на 31 марта

Акценты
Дорогие читатели. Предлагаем вашему  вниманию гороскоп на завтра – 31 марта. Овен: Завтра Овнам не стоит охотиться за новыми фактами: ключевые сведения получены, а детали...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Ряжске водитель отвлёкся и снёс бетонный столб

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Кому повысят пенсию с 1 апреля 2020 года