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Как помочь собаке в жару

В Центральную полосу России пришло долгожданное тепло. Однако, из-за жаркой погоды иногда страдают не только люди, но и животные. Воздействие высокой температуры может привести к ухудшению состояния здоровья собаки. Для тех, кто остался на лето в жарком городе, Российская кинологическая федерация подготовила советы, которые помогут питомцу пережить летнюю жару.

«Жаркая погода может быть опасна для вашей собаки. Большинство животных тяжело переносят высокую температуру. А для собак с заболеваниями сердечно-сосудистой системы прямые лучи палящего солнца гораздо опаснее холода. В такую погоду нужно беречь свою собаку от физических нагрузок и длительного нахождения на солнце», – рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Какие собаки в группе риска

Собаки по-разному переносят жару. Наибольшей опасности подвержены собаки с ожирением, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также беременные суки. Также необходимо беречь от жары щенков и пожилых собак. У щенков не до конца сформировался механизм терморегуляции, который защищает взрослых особей, а старые собаки в зоне риска из-за проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой.

Опасности подвержены и собаки крупных и гигантских пород, например, английский мастиф или ньюфаундленд, а также породы, имеющие склонность к заболеванию сердечно-сосудистой системы. Для них противопоказана высокая физическая нагрузка в жару.

Как помочь питомцу пережить жару

Прежде всего перестройте рацион питомца: в жаркую погода собака меньше двигается и расходует энергии, поэтому не нужно перекармливать её в этот период. Ни в коем случае не оставляйте в миске недоеденный корм, особенно консервы или мясо. Из-за высокой температуры пища может испортиться и вызвать пищевое отравление у собаки. Также следите за тем, чтобы в миске всегда была свежая вода. В жару организм собаки быстро теряет жидкость, советуем вам регулярно менять воду, а также положить в неё несколько кусочков льда – это поможет сохранить воду прохладной.

Если вы вышли на прогулку, не забудьте взять с собой воду, чтобы поить питомца. Избегайте долгих прогулок и нахождения на открытом солнце, если температура воздуха выше 30 градусов. Помимо того, что собака может получить тепловой удар, прогулки по раскаленному асфальту могут привести к ожогу подушечек лап.

Перенесите прогулки на раннее утро или поздний вечер. Если вы все-таки решили пойти гулять днем, выбирайте для прогулок парки и скверы, которые густо засажены деревьями, чтобы у вас и питомца была возможность гулять в тени. Исключите физические нагрузки и любые активные игры на жаре и тем более на открытом солнце. Дома расположите лежанку или клетку в хорошо проветриваемом помещении, в месте, куда не попадает солнце. Не стригите животное во время жары. Многие ошибочно полагают, что, сбривая шерсть, они помогают собаке, однако это не так: шерсть выполняет функцию терморегулятора, защищая питомца от перегрева и переохлаждения. Поэтому стричь собаку из-за жары категорически нельзя. Если вы заметили, что линька стала сильнее, что бывает в жару, то необходимо начать чаще вычёсывать собаку.

Признаки теплового удара

Если вы заметили, что собака часто останавливается, не реагирует на команды или ложится отдохнуть среди прогулки, у нее учащенное и затрудненное дыхание, слизистые оболочки ротовой полости приобрели бледный или даже синюшный оттенок, а также началась рвота, срочно переместите собаку в тень и уберите её с нагретой поверхности на грунт. Для оказания первой помощи необходимо смочить прохладной водой область живота, подушечки лап собаки, а также ушные раковины, затем немедленно обратиться за помощью в ближайшую ветеринарную клинику.

В жаркие дни лучше отказаться от привычных долгих прогулок с питомцем. Большинство животных очень тяжело переносят воздействие высокой температуры. Берегите собаку от палящего солнца и высоких физических нагрузок. Соблюдение вышеперечисленных правил поможет вашему четвероногому другу перенести жару в городе.

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