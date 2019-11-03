История здания в Рязани, которое похоже на старинный сказочный терем

РИА «7 новостей» в рамках проекта «Здания» продолжает знакомить рязанцев с историей архитектурных шедевров нашего города. Прошлую публикацию мы посвятили истории здания Рязанского областного суда.

На этот раз отправимся на Первомайский проспект, который до революции назывался Московской улицей. Это была одна из самых просторных рязанских магистралей, застроенная по большей части двухэтажными домами.

На правой стороне бывшей Московской улицы по сей день стоит дом №19, украшенный затейливой резьбой — образец русского зодчества. Это здание, похожее на старинный терем из русской сказки, принадлежало знатному купцу Михаилу Михайловичу Селиванову.

Селиванов владел крупным капиталом, а своё состояние сделал на «новых технологиях» — бетоне (изготавливал бетонные перемычки, тротуарную плитку и блоки отменного качества). Кстати, Михаил Михайлович дружил с отцом Ивана Петровича Павлова и одно время даже жил в его доме.

Селиванов был человеком очень работоспособным и обладал интересами, которые не знали границ: он строил железные дороги, прокладывал столичный водопровод, занимался мелиорацией в Рязанской, Владимирской и Московской губерниях. Качество селивановского кирпича можно проверить и сегодня — из него построены здание Рязанского казённого винного склада на улице Павлова и мужская гимназия (нынешняя школа №7) на Астраханской улице. Плиткой же по сей день вымощены некоторые храмы Рязани и области.

Дом, в котором жил Селиванов с семьёй, от фундамента до крыши покрыт сложной резьбой с декоративными башенками и затейливыми фасадами. Но постройка была далеко не самымой богатой на улице. Например, напротив возвышаются каменные хоромы купца Масленникова, известного рязанского мецената, про которого мы уже писали в проекте.

Зато у Селивановых был свой сад и даже оранжерея — роскошь по тем временам.

Михаил Михайлович до самого конца своей жизни (он скоропостижно скончался в возрасте 52 лет) прилежно занимался самообразованием, а также постарался дать трём своим дочерям лучшее по тем временам образование. Юлия, Елизавета и Зинаида блестяще окончили Рязанское епархиальное училище — лучший вуз города по меркам конца XIX – начала XX веков.

После смерти Селиванова в его нарядном доме вскоре после революции открылся первый в Рязани Народный дом, где пролетариат слушал лекции о предстоящем светлом будущем. А сейчас «сказочный терем» отдан под детский сад.



Источники:

https://dostoyanie.info/ryazanskaya-oblast/dom-selivanova-2/

Ю.Манов «Туристический путеводитель по Рязанской области», 2014 год.