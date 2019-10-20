История здания Рязанского областного суда

РИА «7 новостей» продолжает знакомить рязанцев с историей архитектурных шедевров. На этот раз в проекте «Здания» мы расскажем о Рязанском областном суде. Он расположен на улице Ленина, аккурат напротив здания Правительства.

Двухэтажная постройка в стиле европейского ренессанса построена в 1906 году по проекту архитектора М.С. Никитина. Оно было спроектировано специально для суда, учреждённого в Рязани 20 ноября 1866 года. Несмотря на некоторые изменения и переделки в XX веке, первоначальная планировка достаточно хорошо сохранилась. Кстати, это одно из первых и немногих зданий в России, построенных в те годы специально для суда с учётом всей специфики судебной деятельности.

77 номер газеты «Судебный вестник» за 1866 год сообщал:

«22 октября 1866 года при стечении публики состоялось торжественное открытие нового суда в Рязани. Сенатором Поленовым была зачитана торжественная речь. Затем был озвучен приказ о назначении на судебные должности. После этого судьи окружного суда и мировые судьи были приведены к присяге и был отслужен торжественный молебен. В завершении торжества публика получила возможность осмотреть здание суда».

В декабре 1866 года в Рязанском окружном суде было принято в производство первое дело, которое было уголовным.

Из гражданских дел чаще встречались иски о взыскании долгов или возмещении убытков, утверждение в наследстве, и различные имущественные споры. В год в Рязанском окружном суде находилось в производстве от 400 до 500 уголовных и до трёх тысяч гражданских дел.

В истории деятельности Рязанского окружного суда были и громкие процессы: так, в 1868 году большое внимание публики вызвало дело Глагольева и Блитиса, а в начале 70-х годов не только рязанскую, но и российскую публику заинтриговало дело Каструбо-Корицкого. Тогда для участия в процессе в Рязань прибыли сразу два светила российской адвокатуры — Урусов и Плевако.

Большим событием в истории Рязанского окружного суда стало окончание строительства нового корпуса — нынешнего здания Рязанского областного суда. 4 декабря 1906 года местная газета «Рязанский вестник» поместила информацию о появлении в Рязани нового помещения суда, которое было признано «удобным и светлым».

В 1918 году история Рязанского окружного суда закончилась, так как после подписания в декабре 1917 года знаменитого Декрета о суде №1, все дореволюционные инстанции должны были быть закрыты. После революции суд был выселен из этого помещения. Долгое время на этой площади размещался один из факультетов Рязанского сельскохозяйственного института.

В целом оно сохранило свой облик, только исчез барельеф над входом с изображением столпа закона. Вновь главным помещением Рязанского суда здание стало только в 1992 году.

Источники:

http://oblsud.riz.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=36

Ю.Манов «Туристический путеводитель по Рязанской области»