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Вторник, 15 февраля, 2022

Абсолютно голый мужчина полз по трассе на глазах ошарашенных водителей под Благовещенском

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Абсолютно голый мужчина полз по трассе на глазах ошарашенных водителей под Благовещенском

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На трассе «Благовещенск – Гомелевка» автомобилисты стали свидетелями шокирующей выходки местного жителя, пишет AMUR.LIFE.

По словам очевидцев, абсолютно голый молодой человек полз по обочине вдоль трассы. Инцидент запечатлели на камеры.

По предварительной версии, мужчина находится под воздействием неизвестных веществ и вел себя неадекватно.

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Полицейские попытались задержать нарушителя, однако он попытался скрыться. Даже когда его поймали, он не сразу позволил набросить на себя одежду. Мужчина с нечленораздельными криками скинул с себя предложенную накидку, уселся без белья прямо в снег и начал копаться в нем.

Стражи порядка доставили гражданина 1999 года рождения в медицинское учреждение.

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